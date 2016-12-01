عاجل.. تفاصيل جديدة بخصوص جلسة محاكمة المجرد والضربة الموجعة التي تلقاها قبل رأس السنة ﻿

كما سبق وأكدت ''شوف تيفي'' فقد غاب المحامي الوحش الفرنسي ''موريتي'' عن الجلسة الخاصة بقضية موكله سعد المجرد، اليوم الجمعة، بالإضافة إلى عدم حضور محامي الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' الذي اكتفى بإرسال

"شوف تيفي"

كما سبق وأكدت "شوف تيفي" فقد غاب المحامي الوحش الفرنسي "موريتي" عن الجلسة الخاصة بقضية موكله سعد المجرد، اليوم الجمعة، بالإضافة إلى عدم حضور محامي الفتاة الفرنسية "لورا بريول" الذي اكتفى بإرسال نائبه الأول.

وعرفت الجلسة غياب طرفي القضية وهما سعد المجرد و"لورا بريول" التي اتهمته باغتصابها وتعنيفها جسديا، بالرغم من أن المؤشرات الأولى كانت توحي بأن الفنان المغربي من المحتمل أن يحضر الجلسة من أجل الدفاع عن نفسه.

وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الجماعي بباريس، وجه اليوم الجمعة، ضربة موجعة لسعد المجرد، حينما رفض منحه السراح المؤقت بالرغم من الدفوعات الجديدة التي تقدمت بها هيئة الدفاع الخاصة به.

وكانت "شوف تيفي" قبل يومين من خلال مصدرها القريب من القضية،قد أكدت بأن هناك احتمالا كبيرا ألا يحصل المجرد على السراح المؤقت وبالتالي فإنه سيقضي ليلة رأس السنة في زنزانته بسجن فلوري في انتظار تعيين الجلسة الخاصة بالنطق بالحكم،والتي من المنتظر أن تكون في الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل.



