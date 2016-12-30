عاجل و بالصور من باريس.. ضربة مؤلمة لسعد بمجرد وهذا ما قرره القضاء في جلسة اليوم الجمعة ﻿

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كشفت وسائل إعلام فرنسية رفض قاضي محكمة قصر العدالة بباريس اليوم ،منح السراح المؤقت للفنان المغربي سعد لمجرد المتهم بإطلاق باغتصاب فتاة فرنسية.
و أورد موقع atlas infos الفرنسي،هذه المعلومة مرفقة بصور من داخل الجلسة التي لم يحضر فيها سعد لمجرد.
و قال ذات المصدر إنه قاضي المحكمة الفرنسية،لم يحدد موعدا جديدا لجلسة المواجهة التي ستجمع لمجرد بالفرنسية لورا بريول.
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