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عاجل و بالصور من باريس.. ضربة مؤلمة لسعد بمجرد وهذا ما قرره القضاء في جلسة اليوم الجمعة

بتاريــخ : 30 دجنبر 2016 / 12:53 عاجل و بالصور من باريس.. ضربة مؤلمة لسعد بمجرد وهذا ما قرره القضاء في جلسة اليوم الجمعة | ثقافة و فنون
عاجل و بالصور من باريس.. ضربة مؤلمة لسعد بمجرد وهذا ما قرره القضاء في جلسة اليوم الجمعة
كشفت وسائل إعلام فرنسية رفض قاضي محكمة قصر العدالة بباريس اليوم ،منح السراح المؤقت للفنان المغربي سعد لمجرد المتهم بإطلاق باغتصاب فتاة فرنسية.

شوف تيفي

كشفت وسائل إعلام فرنسية رفض قاضي محكمة قصر العدالة بباريس اليوم ،منح السراح المؤقت للفنان المغربي سعد لمجرد المتهم بإطلاق باغتصاب فتاة فرنسية.

و أورد موقع atlas infos الفرنسي،هذه المعلومة مرفقة بصور من داخل الجلسة التي لم يحضر فيها سعد لمجرد.

و قال ذات المصدر إنه قاضي المحكمة الفرنسية،لم يحدد موعدا جديدا لجلسة المواجهة التي ستجمع لمجرد بالفرنسية لورا بريول.

 

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عاجل و بالصور من باريس.. ضربة مؤلمة لسعد بمجرد وهذا ما قرره القضاء في جلسة اليوم الجمعة

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