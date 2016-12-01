بالصورة.. ''المشعل'' تختار محمد السادس أبرز شخصية في 2016 ﻿

دأبت صحف ومجلات وإذاعات وقنوات كثيرة، وكذا بعض المنظمات والمعاهد والمؤسسات في العالم، خلال الشهر الأخير من كل سنة، على أن تختار شخصية، محلية أو دولية، لتتويجها بـ''التميز''، باعتبارها أفضل الشخصيات

شوف تيفي

دأبت صحف ومجلات وإذاعات وقنوات كثيرة، وكذا بعض المنظمات والمعاهد والمؤسسات في العالم، خلال الشهر الأخير من كل سنة، على أن تختار شخصية، محلية أو دولية، لتتويجها بـ"التميز"، باعتبارها أفضل الشخصيات المؤثرة في مجال من المجالات ببلدانها.. وهو عُرفٌ سارت عليه عدد من وسائل الإعلام في المغرب، لما في ذلك من اهتمام وتقدير وتكريم للشخصية المختارة، وبمناسبة حلول السنة الجديدة 2017، اختارت أسبوعية "المشعل" في آخر عدد لها لهذه السنة 2016 ، الملك محمد السادس أبرز شخصية بامتياز، وذلك نظرا لبروز محمد السادس كشخصية عربية وإفريقية مؤثرة في العالم، لفتت انتباه معاهد ومؤسسات ومنظمات دولية.

واستندت الأسبوعية في عددها الأخير، على مجموعة من المنظمات والمعاهد والمؤسسات التي وضعت مجهرها، ومنها معهد مانديلا بباريس، الذي توَّج الملك محمد السادس بجائزة "نيلسون مانديلا للسلام لعام 2016". هذا التتويج، بحسب المعهد، جاء لمساهمة محمد السادس في بناء مجتمع العدالة، وبحثه عن سبل لإحلال السلام بين البشر والدول، وقيامه بالإجراءات الحميدة من أجل تعزيز التنمية الإفريقية، وذلك من خلال اعتماده على الدبلوماسية الاقتصادية والأمنية والإنسانية والثقافية والروحية.

وليس هذا التتويج وحده الذي حظي به الملك محمد السادس كشخصية محبة للسلم وفاعلة في إحلال السلام في العالم.. فقبل أيام من تتويجه بهذا المعهد الباريسي، تم اختيار محمد السادس "ملك السلام" لسنة 2016 أيضا، من طرف وكالة الضاد للأنباء بالسويد، وذلك تقديرا لمبادراته، الرامية إلى إرساء دعائم السلم العالمي، و خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط وباقي دول العالم، وكذلك، تقول الوكالة، لمجهوداته الجبارة في نشر مبادئ التعايش والاستقرار والأمن والحوار بين الأديان والحضارات وتقديرا لجهوده ومبادراته في حماية القيم، ودعم السلم والحرية والديمقراطية خاصة في منطقة المغرب العربي والعالم العربي والإسلامي، والقارة الإفريقية، فضلا عن جوائز كبرى فاز بها الملك على مدى سنوات طويلة منذ سنة 2009، حيث إن هذه الجوائز ليست سوى اعتراف بالجهود التي يقوم بها الملك محمد السادس من أجل السلام كقيمة إنسانية في العالم.. لكن بالنسبة لنا فإن ثمة إنجازات كبرى بصم عليها الجالس على العرش خلال سنة 2016، تجعله شخصية السنة بدون منازع.

في هذا الملف، تسلط "المشعل" وتركز الضوء أكثر على محمد السادس وعلى ثقله الدبلوماسي، على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تقترب منه أكثر لتكشف قربه الحميم من الناس، في ثنائية فريدة بين ملك وشعب.. كل ذلك، يبرر اختيار محمد السادس كشخصية السنة.. ما دام أنه الأكثر دينامية في البلاد.. "إيوا علاش ختارينا محمد السادس كشخصية السنة؟ أجيو تشوفو.. تفاصيل دقيقة ومثيرة تجدونها في العدد الأخير من أسبوعية المشعل ، والذي يوجد في الأكشاك إلى غاية 31 يناير 2017".