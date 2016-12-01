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عاجل: الحموشي يعفي رئيس منطقة أمن تيزنيت من مهامه لهذه الأسباب

بتاريــخ : 30 دجنبر 2016 / 12:16 عاجل: الحموشي يعفي رئيس منطقة أمن تيزنيت من مهامه لهذه الأسباب | مجتمع
عاجل: الحموشي يعفي رئيس منطقة أمن تيزنيت من مهامه لهذه الأسباب
علمت ''شوف تيفي'' أن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي ،أصدرعقوبة الإنذار في حق رئيس منطقة أمن تيزنيت مع إعفائه من مهام المسؤولية، وذلك بسبب ارتكابه لتجاوزات وإخلالات مهنية، وفق ما أكّده

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" أن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي ،أصدرعقوبة الإنذار في حق رئيس منطقة أمن تيزنيت مع إعفائه من مهام المسؤولية، وذلك بسبب ارتكابه لتجاوزات وإخلالات مهنية، وفق ما أكّده مصدر أمني

وحسب بلاغ توصلت شوف تيفي بنسخة منه، اليوم الجمعة،كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أوفدت، في الآونة الأخيرة، لجنة تفتيش مركزية إلى منطقة أمن تيزنيت، في إطار عمليات الرقابة والافتحاص الداخلي، حيث رصدت مجموعة من التجاوزات الشخصية والاخلالات المهنية المتمثلة في سوء تدبير المقاربة الأمنية بالمدينة.

من جانبه أكد المصدر الأمني بأن الإستراتيجية الأمنية التي انتهجتها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال التخليق والحكامة، فرضت اعتماد منظومة دورية للمراقبة الداخلية والتدقيق الوظيفي، وذلك لتقييم الأداء والمردودية الأمنية، ورصد الإخلالات والتجاوزات المحتملة.

 

 

 

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