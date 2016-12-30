هذا هو موعد بث الجزء الخامس من سلسلة بريزن بريك التي صُورت في المغرب ﻿

بعد طول انتظار، تعود السلسلة الأمريكية الشهيرة بريزن بريك في موسمها الخامس شهر مارس من السنة المقبلة، والتي صورت معظم أحداثها بالمغرب وتحديدا بورزازات والنواحي.

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بعد طول انتظار، تعود السلسلة الأمريكية الشهيرة بريزن بريك في موسمها الخامس شهر مارس من السنة المقبلة، والتي صورت معظم أحداثها بالمغرب وتحديدا بورزازات والنواحي.

هذا وكان طاقم ومنتجي المسلسل المذكور قد أعلنوا في وقت سابق عن تصوير الجزء الخامس بالمغرب وكندا مناصفة، كما أن سلسلة PRISON BREAK تُعد من أشهر الأعمال الفنية الأمريكية التي حققت نجاحا واسعا عبر العالم.

جدير بالذكر أن الجزء الخامس من بريزن بريك يضم 10 حلقات و سيبث على الإذاعة التلفزية فوكس الأمريكية.