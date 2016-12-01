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اعتقال متزوجين بوكر للدعارة بسلا

بتاريــخ : 30 دجنبر 2016 / 11:57 اعتقال متزوجين بوكر للدعارة بسلا | حوادث و حقوق
اعتقال متزوجين بوكر للدعارة بسلا
أسفرت مداهمة عناصر للمركز الترابي للدرك الملكي بالعرجات ضواحي سلا،ليلة الثلاثاء الماضي لوكر للدعارة بغابة سيدي عميرة عن ضبظ زوجتين عاريتين داخل محل معد

شوف تيفي


أسفرت مداهمة عناصر للمركز الترابي للدرك الملكي بالعرجات ضواحي سلا،ليلة الثلاثاء الماضي لوكر للدعارة بغابة سيدي عميرة عن ضبظ زوجتين عاريتين داخل محل معد  للدعارة ،رفقة شخصين آخرين ،أحدهما متزوج.

و أمرت النيابة العامة باقتياد الأربعة إلى مقر التحقيق ووضعهم رهن الحراسة النظرية و بإشعار الأزواج للاستماع  إلى أقوالهم في موضوع اتهامهم بالخيانة الزوجية.

و أوردت مصادر الصباح حسب ما أوردته اليومية،أن عناصر الدرك الملكي كانت تقوم بدورية روتينية في إطار التحضيرات الأمنية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية و داهمت الوكر المخصص لجلب و استدراج الفتيات لممارسة الجنس،مقابل مبالغ مالية وضبطت مرافقي الزوجتين في حالة سكر متقدم.

 

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