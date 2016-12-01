اعتقال متزوجين بوكر للدعارة بسلا ﻿

أسفرت مداهمة عناصر للمركز الترابي للدرك الملكي بالعرجات ضواحي سلا،ليلة الثلاثاء الماضي لوكر للدعارة بغابة سيدي عميرة عن ضبظ زوجتين عاريتين داخل محل معد

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أسفرت مداهمة عناصر للمركز الترابي للدرك الملكي بالعرجات ضواحي سلا،ليلة الثلاثاء الماضي لوكر للدعارة بغابة سيدي عميرة عن ضبظ زوجتين عاريتين داخل محل معد للدعارة ،رفقة شخصين آخرين ،أحدهما متزوج.

و أمرت النيابة العامة باقتياد الأربعة إلى مقر التحقيق ووضعهم رهن الحراسة النظرية و بإشعار الأزواج للاستماع إلى أقوالهم في موضوع اتهامهم بالخيانة الزوجية.

و أوردت مصادر الصباح حسب ما أوردته اليومية،أن عناصر الدرك الملكي كانت تقوم بدورية روتينية في إطار التحضيرات الأمنية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية و داهمت الوكر المخصص لجلب و استدراج الفتيات لممارسة الجنس،مقابل مبالغ مالية وضبطت مرافقي الزوجتين في حالة سكر متقدم.