أنباء عن وفاة السلطان قابوس رئيس دولة عمان وهذه هي التفاصيل ﻿

كشفت مجموعة من وسائل الإلام الإاراتية منتصف ليلة الخميس-الجمعة عن أنباء متضاربة حول وفاة السلطان قابوس سلطان رئيس دولة عمان، والذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة.

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كشفت مجموعة من وسائل الإلام الإاراتية منتصف ليلة الخميس-الجمعة عن أنباء متضاربة حول وفاة السلطان قابوس سلطان رئيس دولة عمان، والذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة.

وفي ظل صمت رسمي من طرف السلطات العمانية انتشر خبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان دولة عُمان الشقيقة، وبحسب مصادر صحيفة "أخبار من مصر" فقد رجحت أن يكون السلطان قابوس بن سعيد قد وافته المنية منذ ساعات، أو ربما منذ أمس الأربعاء، إلا أن العائلة والسلطات في البلاد تتكتم على خبر الوفاة بانتظار الترتيبات اللازمة لما بعد الوفاة، وبانتظار اختيار من سيخلفه في الحكم سلطنة عمان.

وبحسب متابعة موقع "اليمن العربي" للأخبار، فإن سلطنة عمان لا يوجد فيها أي ولي للعهد، أو نائب للسلطان، كما أن السلطان قابوس يحكم البلاد منذ فترة طويلة، وليس واضحا لدى أغلب المواطنين من سيخلفه في الحكم، حسب المصدر ذاته.