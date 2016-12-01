خطير..القرطاس في وزان: وها شحال من واحد مات..تفاصيل صادمة ﻿

أفادت السلطات المحلية لإقليم وزان بأن شخصا أقدم، مساء أمس الخميس بدوار ''مسكر'' جماعة ''سيدي بوصبر''، على إصابة خمسة أشخاص بعيارات نارية من بندقية صيد، مما أدى إلى مصرع أربعة منهم، وإصابة واحد بجروح

"شوف تيفي"

أفادت السلطات المحلية لإقليم وزان بأن شخصا أقدم، مساء أمس الخميس بدوار "مسكر" جماعة "سيدي بوصبر"، على إصابة خمسة أشخاص بعيارات نارية من بندقية صيد، مما أدى إلى مصرع أربعة منهم، وإصابة واحد بجروح بليغة.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم توقيف مرتكب هذه الجريمة، الذي وضع تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الملابسات والدوافع المرتبطة بهذه القضية.

وعلاقة بالموضوع، فإن المعطيات الأولى للواقعة، تشير إلى أن خلافا بين الجاني والضحايا حول زراعة القنب الهندي قد تكون سببا في وقوع الجريمة المروعة.