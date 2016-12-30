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بالصور..طفل مغربي يفوز بالجائزة الكبرى للقرآن الكريم بإيطاليا

بتاريــخ : 30 دجنبر 2016 / 10:39 بالصور..طفل مغربي يفوز بالجائزة الكبرى للقرآن الكريم بإيطاليا | مجتمع
بالصور..طفل مغربي يفوز بالجائزة الكبرى للقرآن الكريم بإيطاليا
تمكن طفل مغربي يدعى إسحاق لاركو يبلغ من العمر 10 سنوات من الفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الإيطالية للقرآن الكريم التي جرت، أخيرا، بمدينة بياتشنسا.

"شوف تيفي"

 

تمكن طفل مغربي يدعى إسحاق لاركو يبلغ من العمر 10 سنوات من الفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الإيطالية للقرآن الكريم التي جرت، أخيرا، بمدينة بياتشنسا.

واستطاع الطفل المغربي حسم اللقب لصالحه بإيطاليا أمام العشرات من المتسابقين الأكبر منه سنا، حيث تفوق على الجميع في الحفظ أو التلاوة.

وحسب وسائل إعلام إيطالية ناطقة باللغة العربية فإنه بالإضافة إلى الطفل إسحاق، استطاع مجموعة من الأطفال المغاربة انتزاع المراتب الأولى في مختلف المسابقات التي شهدتها التظاهرة التي دخلت دورتها الثانية هذه السنة، بعدما تم إجراء الدورة الأولى سنة 2014.

وأضحت ذات المصادر بأن الدورة الحالية من المسابقة الإيطالية الكبرى للقرآن الكريم،كانت تحت إشراف المقرئ المصري أحمد عيسي المعصرواي، والتي انطلقت منافساتها الإقصائية بكامل التراب الإيطالي منذ ربيع السنة الجارية والتي شهدت منافساتها النهائية يومي 24 و 25 دجنبر بالمركز الإسلامي بمدينة بياتشينسا.

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