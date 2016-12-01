عاجل..من قلب باريس:هذا ما توصلت به ''شوف تيفي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر ها الموثوق ،قبل قليل، بأن جلسة سعد المجرد التي ستنعقد اليوم حوالي الساعة 10.30 صباحا، لن تعرف حضور المحامي الفرنسي''موريتي'' الملقب بالوحش والمكلف بالدفاع عن الفنان المغربي،

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر ها الموثوق ،قبل قليل، بأن جلسة سعد المجرد التي ستنعقد اليوم حوالي الساعة 10.30 صباحا، لن تعرف حضور المحامي الفرنسي"موريتي" الملقب بالوحش والمكلف بالدفاع عن الفنان المغربي، سيحضر نائبه الأول فقط من أجل تقديم الدفوعات .

وأوضح مصدر "شوف تيفي" بأن المحامي الرئيسي للفتاة الفرنسية لورا بريول بدوره لن يحضر الجلسة وسيحضر مكانه نائبه الأول الذي سيتكفل بمحاولة إقناع القاضي بعدم تمكين المجرد من السراح المؤقت.

وأكد المصدر ذاته بأن الجلسة المنعقدة اليوم،كانت ستلغى بسب عطلة نهاية السنة، إلا أن الهيئة المكلفة بالدفاع عن المجرد، قدمت دفوعات جديدة، أرغمت المحكمة على عقد الجلسة في هذا الظرف الحساس .

تجدر الإشارة إلى أن إبراهيم الراشيدي محامي الفنان سعد المجرد،أكد أمس الخميس، في اتصال له مع "شوف تيفي"، أنه متفائل بحصول موكله على السراح المؤقت،موضحا بأن شهادة حفظ قضية المجرد بالولايات المتحدة الأمريكية ستكون الورقة الرابحة التي ستمنح موكله السراح المؤقت.