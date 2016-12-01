 هذا ما قالته وزير العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي عن المغرب وعلاقته بالدول الإفريقية ﻿
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هذا ما قالته وزير العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي عن المغرب وعلاقته بالدول الإفريقية

بتاريــخ : 30 دجنبر 2016 / 04:14 هذا ما قالته وزير العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي عن المغرب وعلاقته بالدول الإفريقية | بوليتيك
هذا ما قالته وزير العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي عن المغرب وعلاقته بالدول الإفريقية
في عمود لها نشرته يومية ''لو فيكارو'' الفرنسية قالت النائبة الأوربية رشيدة داتي إنه في الوقت الذي تعاني فيه أوربا من أزمات سياسية، حيث تتحدى الشعوب يوميا قادتها بمنح السلطة للشعبويين، يستمر المغرب

شوف تيفي

في عمود لها نشرته يومية "لو فيكارو" الفرنسية قالت النائبة الأوربية رشيدة داتي إنه في الوقت الذي تعاني فيه أوربا من أزمات سياسية، حيث تتحدى الشعوب يوميا قادتها بمنح السلطة للشعبويين، يستمر المغرب على الجانب الآخر من حوض المتوسط في قيادة القارة الإفريقية برمتها نحو تطور تاريخي.

وأضافت وزيرة العدل الفرنسية السابقة ذات الأصول المغربية رشيدة داتي أن المغرب يعتبر رائدا لا مناص منه بهذه القارة ، مذكرة بأن الجولة الإفريقية الأخيرة للملك محمد السادس، وضعت أسس اندماج اقتصادي جديد بإفريقيا.

وكشفت داتي من خلال نفس العمود الذي نشر تفاصيله الموقع المصري "أخبار من مصر" قبل قليل، إنه خلال بضعة أشهر تم التوقيع على أزيد من مائة اتفاقية ثنائية بين المغرب وشركائه الأفارقة ، مبرزة أن المملكة لم تعد فقط فاعلا أساسيا بشمال إفريقيا ، بل محركا لمشاريع ثورية بإفريقيا جنوب الصحراء، من إثيوبيا إلى مدغشقر مرورا بالسنغال ورواندا.

وأكدت أن المغرب يعمل على إبرام اتفاقيات مع شركائه الأفارقة مربحة للجانبين، فضلا عن تطرقها لمشروع أنبوب الغاز الأكبر من نوعه بإفريقيا الغربية، الذي يربط نيجيريا بالمغرب، والاتفاق المغربي الإثيوبي لإنشاء مصنع للأسمدة، حيث أكدت في نفس السياق أن الاندماج الاقتصادي الذي يطمح إليه الملك محمد السادس، يعد أيضا بالمساهمة في النمو الاقتصادي العالمي.

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إفريقيا المغرب غاز رشيدة داتي عمود لوفيكارو فرنسا

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