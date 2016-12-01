مشا فيها.. النصب والاحتيال يقود إلى السجن مرة أخرى وها كيفاش ﻿

مازال مسلسل النصب والاحتيال مستمرا، حيث تم اعتقال أحد البارعين في هذا الضومين مؤخرا، ومتابعته في حالته اعتقال، والذي كان قد نصب على مجموعة من المواطنين الراغبين في العمل، حيث أوهمهم أنه قادر على

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مازال مسلسل النصب والاحتيال مستمرا، حيث تم اعتقال أحد البارعين في هذا الضومين مؤخرا، ومتابعته في حالته اعتقال، والذي كان قد نصب على مجموعة من المواطنين الراغبين في العمل، حيث أوهمهم أنه قادر على تشغيلهم في بعض أجهزة الدولة كالأمن والدرك.

وكشف مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية بكازابلانكا قد أدانت هذا الشخص، بعد متابعته بالنصب والاحتيال وانتحال صفة،( أدانته) بسنتين حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية.

وكان هذا الشخص المحكوم عليه بالحبس النافذ، يطالب ضحاياه بدفع المال من أجل التوسط لهم، الشيء الذي جعله يجمع مبلغا محترما،لكنه غادي يخلصوا حبس وغرامة بعد افتضاح أمره.