صادم..شخص يستدرج فتاة إلى منطقة خلاء بإنزكان ويرغمها بالقوة على ممارسة الجنس الفموي معه..وهذه هي التفاصيل ﻿

تمكنت المصالح الأمنية، بمدينة انزكان، خلال الأسبوع الجاري، من اعتقال شخص معروف في المدينة المذكورة والضواحي بنشاطه الإجرامي، بعد أن وجهت له فتاة تهمة التعنيف والاغتصاب.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية، بمدينة انزكان، خلال الأسبوع الجاري، من اعتقال شخص معروف في المدينة المذكورة والضواحي بنشاطه الإجرامي، بعد أن وجهت له فتاة تهمة التعنيف والاغتصاب.



وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن هذا الشخص المعروف بخطورته وتورطه في قضايا إجرامية المتعلقة بالضرب والجرح، استدرج ضحيته إلى منطقة خلاء تسمى لخشيشية"، ثم عمد إلى محاولة اغتصابها،حيث أرغمها على ممارسة الجنس الفموي معه من خلال مداعبة جهازه التناسلي، قبل أن ينهال عليها بالضرب في مناطق مختلفة من جسدها.

وأضاف المصدر ذاته بأن الضحية، تقدمت بشكاية للمصالح الأمنية التي قامت بمحاصرة المعني بالأمر بمنزله، قبل أن يتم اعتقاله وحجز مجموعة من الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزته.