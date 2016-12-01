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مقتل شخصين في معصرة للزيتون بالفقيه بن صالح

بتاريــخ : 30 دجنبر 2016 / 03:48 مقتل شخصين في معصرة للزيتون بالفقيه بن صالح | حوادث و حقوق
مقتل شخصين في معصرة للزيتون بالفقيه بن صالح
في مشهد مؤلم لا يصدق، لقي شخصان مصرعهما، اليوم الخميس، بطريقة بشعة، عقب سقوطهما في معصرة تقليدية لطحن الزيتون، توجد على مستوى منطقة أولاد ركيعة بالفقيه بن صالح .

"شوف تيفي"

 في مشهد مؤلم لا يصدق، لقي شخصان مصرعهما، اليوم الخميس، بطريقة بشعة، عقب سقوطهما في معصرة تقليدية لطحن الزيتون، توجد على مستوى منطقة أولاد ركيعة بالفقيه بن صالح .

وحسب مصادر محلية فإن الضحيتين، سقطا بشكل مفاجئ داخل المعصرة، ليفارقا الحياة على الفور، موضحة بأن السلطات حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الفاجعة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل جثة الضحايا إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح.

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المغرب شوف تيفي معصرة تقليدية السلطات الفاجعة مستودع الأموات

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