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عاجل ومؤثر..انتحار شاب في منزله بالمدينة القديمة وهذه هي التفاصيل الصادمة+صور

بتاريــخ : 30 دجنبر 2016 / 01:56 عاجل ومؤثر..انتحار شاب في منزله بالمدينة القديمة وهذه هي التفاصيل الصادمة+صور | حوادث و حقوق
عاجل ومؤثر..انتحار شاب في منزله بالمدينة القديمة وهذه هي التفاصيل الصادمة+صور
اهتز حي ساحة التجارة قرب السقالة بالمدينة القديمة قبل قليل على وقع حادثة انتحار شاب يبلغ من العمر 24 سنة، في ظروف غامضة، حيث استغرب سكان المنطقة لهذه الحادثة الأليمة.

شوف تيفي

اهتز حي ساحة التجارة قرب السقالة بالمدينة القديمة قبل قليل على وقع حادثة انتحار شاب يبلغ من العمر 24 سنة، في ظروف غامضة، حيث استغرب سكان المنطقة لهذه الحادثة الأليمة.

وكشف مصدر مطلع لـ"شوف تيفي" أن الراحل "حافيظي رضوان" رجل عادي، ولا تظهر عليه أي مشاكل اجتماعية، ويشتغل في تجارة السمك بميناء الدار البيضاء القريب من الحي الذي عرف الحادثة الأليمة التي صدمت عائلته وأصدقاءه.

وأضاف المصدر ذاته، أن الراحل دخل إحدى الغرف بمنزل العائلة، وشنق نفسه بحبل، حيث كان آخر ماقاله لأخته "المسامحة إلى مبقيناش تشاوفنا"، حيث صدمت الأسرة لهول المشهد، وانتقلت بعد ذلك جميع الأجهزة الأمنية والوقاية المدنية إلى عين المكان حيث تم نقل الضحية إلى مستشفى بوافي قبل أن يتم نقله فيما بعد إلى مستودع الأموات الرحمة، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

انتحار شاب في منزله بالمدينة القديمة

انتحار شاب في منزله بالمدينة القديمة

انتحار شاب في منزله بالمدينة القديمة

انتحار شاب في منزله بالمدينة القديمة

انتحار شاب في منزله بالمدينة القديمة

انتحار شاب في منزله بالمدينة القديمة

انتحار شاب في منزله بالمدينة القديمة

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