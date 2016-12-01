مثير وصادم.. شباب مغاربة نوضوها في اسبانيا، وها علاش ﻿

إذا كان المغاربة يحظون بسمعة طيبة بأوربا، فإن آخرون يمرغون هذه السمعة في الوحل، ما يجعل الكل في سلة واحدة، ويكرس خوف الأوربيين من المهاجرين المغاربة بعد تورطهم في قضايا متعلقة بالقتل والسرقة.

شوف تيفي

إذا كان المغاربة يحظون بسمعة طيبة بأوربا، فإن آخرون يمرغون هذه السمعة في الوحل، ما يجعل الكل في سلة واحدة، ويكرس خوف الأوربيين من المهاجرين المغاربة بعد تورطهم في قضايا متعلقة بالقتل والسرقة.

مناسبة هذا القول، حينما أفضى عراك بين أطفال شوارع مغاربة نوضوها بيناتهم في الجزيرة الخضراء حيث تسببوا في "الشوهة" لأبناء جنسيتهم، إلى جريمة قتل شاب ذو 18 ربيعا على يدي شاب آخر من جنسيته، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.

وكشفت تقارير اخبارية اسبانية محلية أن رجال الأمن بالجزيرة الخضراء تمكنوا من اعتقال الشباب الذي شاركوا في هذا العراك المميت، بعد أن تم طعن الشاب المغربي المذكور بالسلاح الأبيض أردته قتيلا، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بأحد المستشفيات القريبة من مكان الجريمة.