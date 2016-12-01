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عاجل.. سائحة فرنسية تنتحر بطريقة مروعة في أكادير

بتاريــخ : 30 دجنبر 2016 / 01:18 عاجل.. سائحة فرنسية تنتحر بطريقة مروعة في أكادير | حوادث و حقوق
عاجل.. سائحة فرنسية تنتحر بطريقة مروعة في أكادير
اهتزت منطقة مارينا بمدينة أكادير، ليلة يوم الخميس، على وقع انتحار سائحة تحمل الجنسية الفرنسية في عقدها السادس، ألقت بنفسها من الطابق الرابع لإحدى العمارات.

"شوف تيفي"

اهتزت منطقة مارينا بمدينة أكادير، ليلة يوم الخميس، على وقع انتحار سائحة تحمل الجنسية الفرنسية في عقدها السادس، ألقت بنفسها من الطابق الرابع لإحدى العمارات.

وحسب مصادر من أكادير فإن الهالكة البالغة من العمر 60 عاما، أقدمت على رمي نفسها نتيجة معاناتها من اضطرابات نفسية حادة في الآونة الأخيرة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، حلت بمكان انتحار الهالكة وفتحت تحقيقا في الموضوع، بينما قامت سيارة للإسعاف بنقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني.

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