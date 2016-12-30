لعبة البوكيمون غو الأكثر بحثا على محرك البحث ''غوغل '' ﻿

تصدرت لعبة «بوكيمون غو» هذه السنة قائمة البحث الذي أُجرِي على المحرك الأكثر شهرة ''غوغل''، وذلك حسب تقرير نشره موقع سيرش إنجاين لاند اليوم الأربعاء، حيث عرفت لعبة البوكيمون إقبالا وتفاعلا كبيرا من

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تصدرت لعبة «بوكيمون غو» هذه السنة قائمة البحث الذي أُجرِي على المحرك الأكثر شهرة "غوغل"، وذلك حسب تقرير نشره موقع سيرش إنجاين لاند اليوم الأربعاء، حيث عرفت لعبة البوكيمون إقبالا وتفاعلا كبيرا من حيث البحث على الأنترنيت والتحميل.

هذا وقد طرحت شركة نيتندو للألعاب شهر يونيو الماضي لعبتها الجديدة باسم بوكيمون غو، تتمحور حول اصطياد البوكيمونات في أماكن مختلفة، وكلما زاد عدد البوكيمونات المصطادة كلما زاد مستواك في اللعبة.

وأضافت ذات المصادر أن هاتف أيفون 7 احتل الرتبة الثانية بينما الرتبة الثالثة كانت من نصيب دونالد ترامب الذي فاز بالإنتخابات الرئاسية الأميركية في نونبرالمنصرم أمام نظيرته هيلاري كلينتون.

جدير بالذكر، أن مُحرِك "غوغل" ينشر كل سنة قائمة بأبرز الأحداث التي شهدتها السنة على الصعيد العالمي.