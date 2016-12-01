عاجل..نايضة: تكسير زجاج سيارة تابعة للأمن وترويع المواطنين في آسفي ﻿

تعرف مدينة آسفي وبالتحديد حي كاوكي في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبير، حيث تقوم المصالح الأمنية بحملات تمشيطية لاعتقال مجموعة من الشبان المتورطين في أحداث خطيرة.

"شوف تيفي"





تعرف مدينة آسفي وبالتحديد حي كاوكي في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبير، حيث تقوم المصالح الأمنية بحملات تمشيطية لاعتقال مجموعة من الشبان المتورطين في أحداث خطيرة.



وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن المصالح الأمنية، وصلت إلى الحي المذكور من أجل إيقاف شباب تورطوا في شجار خطير، ليقوم مجموعة من الأشخاص، بتخريب سيارة الأمن وترويع الساكنة والمواطنين الأبرياء من خلال تكسير نوافذ العديد من المنازل.



وأضاف المصدر ذاته بأن أكثر من 4 سيارات تابعة للأمن، تقوم في هذه اللحظات بحملات بمداخل ومخارج الحي لاعتقال جميع المتورطين.





