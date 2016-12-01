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عادل بنحمزة للجزيرة : الاستقلال حزب مؤسسات والمجلس الوطني هو من سيحدد ويقرر المسار القادم

بتاريــخ : 30 دجنبر 2016 / 00:05 عادل بنحمزة للجزيرة : الاستقلال حزب مؤسسات والمجلس الوطني هو من سيحدد ويقرر المسار القادم | بوليتيك
عادل بنحمزة للجزيرة : الاستقلال حزب مؤسسات والمجلس الوطني هو من سيحدد ويقرر المسار القادم
أكد الناطق الرسمي لحزب الاستقلال ، عادل بنحمزة، عشية اليوم، الخميس 29 دجنبر 2016 لقناة الجزيرة ،أن حزب الاستقلال هو حزب مؤسسات، ومن انتخب الأمين العام حميد شباط هو المجلس الوطني وهو من له الحق في

شوف تيفي

أكد الناطق الرسمي لحزب الاستقلال ، عادل بنحمزة، عشية اليوم، الخميس 29 دجنبر 2016 لقناة الجزيرة ،أن حزب الاستقلال هو حزب مؤسسات، ومن انتخب الأمين العام حميد شباط هو المجلس الوطني وهو من له الحق في إقالته في إشارة إلى العريضة التي صدرت عشية اليوم من قيادات سابقة مذيلة بعدد من الأسماء المناوئة للرجل في هذه الفترة العصيبة التي يمر منها حزب الاستقلال والتي تستهدفه إما بتفتيته أو دفعه لانشقاقات خطيرة قد تعصف بتاريخ حزب ينحدر من الحركة الوطنية ورقم حزبي وازن في الخريطة السياسية المغربية.

كما أوضح بنحمزة أن المجلس الوطني لحزب الاستقلال مدعو للانعقاد في دورة استثنائية السبت المقبل، وأن أي عضو أو قيادي أو كل من له رغبة في التعبير عن موقف له مؤسسة داخل الحزب توفر له فرصة الحديث.، وتابع القول :"قوانين الحزب لا تعترف بالعرائض، والعريضة المذكورة وقع عليها 38 شخصا والمجلس الوطني يتجاوز عدد أعضائه 1000 عضو."

ليضع كل هذا في سياق العام : "هذا استمرار حملة ضد الحزب، وللأسف شارك فيها شخصيات محترمة ولها موقعها في الحزب وهو أمر مؤسف ".

ليختم القول بان حميد شباط لازال أمينا عاما وأنه بكامل صلاحياته : " الأمين العام للحزب يمارس صلاحياته كاملة، وسيمارسها كاملة على جميع الأسماء كيفما كانت، وكيفما كان وضعها الاعتباري، هذا خلل كبير في أسس الحزب وقواعده والحزب مستمر بصفة عادية وطبيعية.".

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عادل بنحمزة للجزيرة : الاستقلال حزب مؤسسات والمجلس الوطني هو من سيحدد ويقرر المسار القادم

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