 ها بشحال تحكم على الكولونيل القطري المثير للجدل بعد قصته مع عشيق زوجته ﻿
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ها بشحال تحكم على الكولونيل القطري المثير للجدل بعد قصته مع عشيق زوجته

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 23:58 ها بشحال تحكم على الكولونيل القطري المثير للجدل بعد قصته مع عشيق زوجته | حوادث و حقوق
ها بشحال تحكم على الكولونيل القطري المثير للجدل بعد قصته مع عشيق زوجته
بعد تداول بعض وسائل الإعلام لقضية الكولونيل القطري التي أثارت الكثير من الجدل، حيث كان قد جاء بعشيق زوجته إلى المغرب وعذبه تعذيبا، بعد تيقنه أنه كان فعلا على علاقة بزوجته،حيث أغلقت المحكمة

شوف تيفي

بعد تداول بعض وسائل الإعلام لقضية الكولونيل القطري التي أثارت الكثير من الجدل، حيث كان قد جاء بعشيق زوجته إلى المغرب وعذبه تعذيبا، بعد تيقنه أنه كان فعلا على علاقة بزوجته،حيث أغلقت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء هذا الملف بالحكم على الكولونيل بالجيش القطري بسنة سجنا نافذا.

وكان الكولونيل الذي وثق بالفيديو هتك عرض مواطن تونسي والذي هو عشيق زوجته كما قال الكولونيل، حيث تم استدراجه بوساطة مع مواطنين من نفس جنسيته، وتم تعذيبه في أحد الفيلات التي تعود لملكية الكولونيل بالدار البيضاء.

ورغم إشاعة أخبار كثيرة عن تدخل السفارة القطرية في الموضوع، إلا أن العدالة دارت خدمتها وسدات هاد الفيلم المثير الذي تابعه الرأي العام، بتفاصيله.

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قطر محكمة الدار البيضاء حكم سجن

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