مثير وبالفيديو.. بعد هجومه على سعد لمجرد.. هذا هو حلم الشاب خالد منذ عشرين سنة وأول مرة يكشفه بين يدي صاحبة السعادة ﻿

كشف الفنان الجزائري الشاب خالد من خلال حوار مطول معه مع الممثلة المصرية الكبيرة إسعاد يونس عن جوانب كثيرة من حياته الخاصة والفنية، والتي لم يأتي بها بجديد عما قاله من قبل، لكنه في الوقت ذاته كشف عن

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كشف الفنان الجزائري الشاب خالد من خلال حوار مطول معه مع الممثلة المصرية الكبيرة إسعاد يونس عن جوانب كثيرة من حياته الخاصة والفنية، والتي لم يأتي بها بجديد عما قاله من قبل، لكنه في الوقت ذاته كشف عن حلم راوده من عشرين سنة على حد قوله.

ملك الراي خالد الحامل للجنسية المغربية كشف عن حلمه بين يدي صاحبة السعادة، حيث قال لها أنه يريد أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يموت.

هذا التصريح يصدر لأول مرة عن ملك الراي، الذي أثار جدلا في الآونة الأخيرة بسبب انتقاده لسعد لمجرد الذي يوجد حاليا تحت أنظار العدالة الفرنسية بسبب اتهامه بقضية تعنيف ومحاولة الاغتصاب والتي مازالت خيوطها مبهمة لحد الساعة بعد قرابة شهرين عن اعتقاله.



