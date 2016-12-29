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مثير وبالصور.. كلمة ''الوطن'' تحترق في أكادير أوفلا

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 23:50 مثير وبالصور.. كلمة الوطن تحترق في أكادير أوفلا | مجتمع
مثير وبالصور.. كلمة ''الوطن'' تحترق في أكادير أوفلا
اندلعت النيران اليوم الخميس، في كلمة ''الوطن'' الموجودة في الشعار الوطني ''الله الوطن الملك'' الموجود على مستوى جبل أكادير أوفلا بعاصمة سوس.

"شوف تيفي"

 

اندلعت النيران اليوم الخميس، في كلمة "الوطن" الموجودة في الشعار الوطني "الله الوطن الملك" الموجود على مستوى جبل أكادير أوفلا بعاصمة سوس.

وحسب مجموعة من الصور فإن النيران، اندلعت بالأحراش المحيطة بكلمة "الوطن"، وانتقلت إلى المصابيح المحيطة بها قبل أن يتم إخمادها.

تجدر الإشارة إلى أن ساكنة أكادير،عبرت قبل يومين عن استيائها الشديد من الانقطاع الحاصل في الإنارة الخاصة بالشعار الوطني وبالتحديد بكلمة "الله" التي ظلت بدون إنارة لمدة يومين كاملين.

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