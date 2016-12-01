بعد البلاغ الناري للقيادات التاريخية لحزب الإستقلال...شباط الأغلبية هي التي ستحدد ﻿

أصدر الأمينين العامين السابقين لحزب الاستقلال امحمد بوستة و عباس الفاسي بالإضافة إلى أعضاء آخرين من اللجنة التنفيذية السابقين والحاليين ومسؤولين حزبين آخرين، بيانا ناريا ومفاجئا عقب التصريحات

شوف تيفي



أصدر الأمينين العامين السابقين لحزب الاستقلال امحمد بوستة و عباس الفاسي بالإضافة إلى أعضاء آخرين من اللجنة التنفيذية السابقين والحاليين ومسؤولين حزبين آخرين، بيانا ناريا ومفاجئا عقب التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب الاستقلال، بخصوص الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وكشف منطوق البيان الذي وقعه 38 قياديا سابقا وحاليا، أن المغرب وموريتانيا، تربطهما على الدوام أواصر الأخوة والمودة والصداقة والإحترام الراسخة في أعماق وجدان الشعبين المغربي والموريتاني.

وأعلنت القيادات الموقعة على البيان إزاء ما خلفته التصريحات التي جاءت خارج سياق الزمان، ومتناقضة مع إرادة ربح التحديات المشروعة للشعبين الشقيقين، حيث أن تصريحات حميد شباط جاءت متزامنة مع الوقت الذي تنهمك فيه كل الإرادات الوطنية، والأحزاب السياسية التي تبدل جهودها لتشكيل الحكومة التي أفرزتها انتخابات السابع من اكتوبر، الشئ الذي استغله خصوم وحدتنا الترابية، وأعداء الشعبين الشقيقين الموريتاني والمغربي، لتمرير مخططاتهما الجهنمية، لضرب الأهداف النبيلة والتوجهات الرشيدة للقيادة الحكيمة في البلدين.

وحييت القيادات الإستقلالية عاليا المبادرة الملكية السامية التي جاءت في الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك محمد السادس، وفخامة رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية، محمد ولد عبد العزيز، وإيفاد صاحب الجلالة لرئيس حكومته لنزع فتيل التوتر الذي أشعلتها هذه التصريحات وشرح موقف المغرب الرسمي الذي هو موقف الشعب المغربي قاطبة من العلاقات الدائمة والأخوية التي تربط الدولتين والشعبين.

وأكد البيان على أن هذه التصريحات التي أدت الى أزمة كادت أن تعصف بكل ما بذله المغرب وموريتانيا عبر تاريخهما لتسود روح الأخوة الصادقة وبناء مستقبل البلدين، تلزمنا اليوم كاستقلاليين الوقوف مع الذات والقيام بنقد ذاتي علني وصريح من أجل إرجاع الأمور الى نصابها وعودة الحزب الى مساره الحقيقي المستمد من رصيده التاريخي والنضالي بفتح ملف التصرفات التي قام بها السيد شباط منذ توليه الأمانة العامة للحزب الى اليوم والتي اتسمت، بكل أسف، بالتقلب في المواقف السياسية، وإضعاف الهياكل التنظيمية وتدبير سيئ للانتخابات أفضت الى نتائج سيئة أفقدت الحزب مكانته ومدنه ودوائره.

وأفاذ بلاغ القيادات التاريخية، أنهم حرصوا طيلة الأربع سنوات الماضية على إبقاء شمل الحزب مجموعا ومصانا للحفاظ على وحدته، آملين في أن يصلح الأمين العام نفسه، ويتحمل مسؤوليته للقيام بنقد ذاتي ويضخ في الحزب روحا وحيوية جديدة، غير أن لا شئ من هذا وقع، بل العكس، حدث التمادي والتأزم والمزايدة، حيث أثبت حميد شباط أنه غير مؤهل ولا قادر على مواصلة تحمل مسؤولية الأمانة العامة لحزب الاستقلال يقول منطوق البيان .

وفي رده عما جاء في ديباجة البيان ، أكد حميد شباط في تصريح "لشوف تيفي" أن الأغلبية هي التي ستحدد، حيث أن 38 موقعا على البيان لايمكن أن تحل محل 1000 عضو من أعضاء المجلس الوطني الذي تبقى له كلمة الفصل السبت المقبل.

وأضاف الأمين العام الحالي لحزب الإستقلال أن ما يقع اليوم بحزب الإستقلال هو إيجابي بالنسبة إلينا لمعرفة حقيقة البعض داخل الحزب، وأن الزج بقياديين بارزين في الحزب أمثال بوستة وعباس الفاسي غير مفهوم ، فيما أشارت مصادر مقربة من الطرفين داخل حزب الميزان أن الاستقلال يعيش فعلا مرحلة صعبة جدا وحاسمة وغير مسبوقة...





