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عاجل.. نبيل بن عبد الله بعد لقاء بن كيران : تشكيل الحكومة أصبح معقدا والحسم في اليومين المقبلين

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 23:20 عاجل.. نبيل بن عبد الله بعد لقاء بن كيران : تشكيل الحكومة أصبح معقدا والحسم في اليومين المقبلين | بوليتيك
عاجل.. نبيل بن عبد الله بعد لقاء بن كيران : تشكيل الحكومة أصبح معقدا والحسم في اليومين المقبلين
مباشرة بعد إنتهاء اللقاء الذي جمع كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش والأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر برئيس الحكومة، حل الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بن عبد

شوف تيفي

مباشرة بعد إنتهاء اللقاء الذي جمع كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش والأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر برئيس الحكومة، حل الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بن عبد الله هو الآخر بمنزل عبد الإله بن كيران.

وأضاف نبيل بن عبد الله، أن تشكيل الحكومة حسب الإستراتيجية التي كان قد اعتمدها بن كيران بتشبثه بحزب الإستقلال ضمن التحالف الحكومي أصبح صعبا ومعقدا.

وكشف نبيل بن عبد الله أن اليومين المقبلين سيكونان حاسمين لتشكيل الحكومة، للخروج من الأزمة السياسية الحالية.

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