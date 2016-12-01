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إنفراد.. إحالة ثلاثة من شبيبة البيجيدي المعتقلين لدى ''البسيج'' على القضاء

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 23:16 إنفراد.. إحالة ثلاثة من شبيبة البيجيدي المعتقلين لدى البسيج على القضاء | بوليتيك
إنفراد.. إحالة ثلاثة من شبيبة البيجيدي المعتقلين لدى ''البسيج'' على القضاء
كشفت مصادر خاصة ''لشوف تيفي'' أن ثلاثة أعضاء بشبيبة ''البييجدي'' من بين الخمسة المعتقلين رهن الحراسة النظرية بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، سيمثلون غدا صباحا أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة

شوف تيفي

كشفت مصادر خاصة "لشوف تيفي" أن ثلاثة أعضاء بشبيبة "البييجدي" من بين الخمسة المعتقلين رهن الحراسة النظرية بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، سيمثلون غدا صباحا أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط.

ورجحت ذات المصادر، أن يتابع الموقوفون الثلاثة بتهم تتعلق بالإشادة "بمقتل السفير الروسي بتركيا" عبر التدوينات الفايسبوكية رغم التكتم المطبق على قضية المعتقلين لسرية البحث الذي تجريه عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية المعروف إختصارا "بالبسيج".

وقالت ذات المصادر، أن الثلاثة أعضاء بشبيبة حزب العدالة والتنمية الموقوفين ستتم إحالتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، والذي يرجح أن يتم إحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بسلا المتخصصة في الإرهاب، للبث في متابعتهم إما في حالة سراح أو في حالة إعتقال.

هذا، وقام وفد يضم كل من المحاميين عبد الصمد الإدريسي ومحمد مكراز سعيد النقرة من زيارة المعتقلين بمكتب التحقيقات القضائية عشية اليوم.


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‫شوف تيفي

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الإدريسي الصمد المحامين العدالة البيجدي القضاء شوف تيفي

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