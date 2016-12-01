مثير..بعدما تكفن وتدفن بلا خبار عائلتو، الأمن يفك لغز اختفاء شخص تطواني وهذه هي التفاصيل ﻿

فكت مصالح الأمن بمدينة تطوان لغز اختفاء أحد الأشخاص، والذي غبر ليه الأثر ما يقارب الشهر، حيث لم تجد أسرته بداً سوى إبلاغ الشرطة التي حققت في القضية المثيرة التي هزت تطوان.

شوف تيفي

فكت مصالح الأمن بمدينة تطوان لغز اختفاء أحد الأشخاص، والذي غبر ليه الأثر ما يقارب الشهر، حيث لم تجد أسرته بداً سوى إبلاغ الشرطة التي حققت في القضية المثيرة التي هزت تطوان.

مصدر مطلع كشف أن العناصر الأمنية حققت مع صديق الضحية، ومشات معاه بعيد، حيث حامت الشكوك حوله مما جعل البوليس يراقبه ويستدعيه للمثول للتحقيق، الشيء الذي جعل الجاني يعترف بعد أن تم الضغط عليه ليلة الأربعاء الماضي، والذي أقر بفعلته الشنعاء بعد أن قتل صديقه بزرواطة وتكلف بدفنه في أحد الأماكن بتطوان.

وأضاف المصدر ذاته أن خلافا نشب بين الضحية والجاني، الشيء الذي جعل الأخير يجهز على صديقه في تنكر تام لمبادئ الصداقة الحقيقية وعشرة العمر التي جمعت الاثنين، حيث من المنتظر أن يواجه تهمة القتل العمد والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.



