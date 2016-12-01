 مؤثر.. بعد وفاة النجمة العالمية كاري فيشر، أمها لم تتحمل وتفارق الحياة بعد يوم واحد من جنازة الابنة ﻿
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مؤثر.. بعد وفاة النجمة العالمية كاري فيشر، أمها لم تتحمل وتفارق الحياة بعد يوم واحد من جنازة الابنة

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 22:39 مؤثر.. بعد وفاة النجمة العالمية كاري فيشر، أمها لم تتحمل وتفارق الحياة بعد يوم واحد من جنازة الابنة | ثقافة و فنون
مؤثر.. بعد وفاة النجمة العالمية كاري فيشر، أمها لم تتحمل وتفارق الحياة بعد يوم واحد من جنازة الابنة
موقف جد مؤثر هو ذلك الذي عاشه الوسط الفني العالمي بعد أن فارقت الحياة النجمة الأمريكية كاري فيشر الثلاثاء الماضي، مما خلق صدمة وسط محبيها، وقبل أن يندمل جرح أسرتها حتى صعق الجميع مرة أخرى برحيل

شوف تيفي:

موقف جد مؤثر هو ذلك الذي عاشه الوسط الفني العالمي بعد أن فارقت الحياة النجمة الأمريكية كاري فيشر الثلاثاء الماضي، مما خلق صدمة وسط محبيها، وقبل أن يندمل جرح أسرتها حتى صعق الجميع مرة أخرى برحيل الفنانة العالمية ديبي رينولدز وهي والد كاري، بعد يوم واحد من وفاة الأخيرة.

وكشفت وسائل إعلامية اليوم الخميس أن النجمة العالمية وديبي غادرت الحياة، حيث لم تتحمل رحيل ابنتها، ما جعلها تصاب بجلطة دماغية نقلت على إثرها مساء أمس الأربعاء إلى أحد المصحات في لوس أنجلوس، لكنها توفيت عن سن يناهز 84 عاما.

وكانت كاري فيشر الفنانة العالمية أيضا قد توفيت بعد سكتة قلبية ألمت بها وهي في الطائرة، حيث كانت قادمة من لندن نحو لوس أنجلوس.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

وفاة نجمة عالمية كاري فيشر ديبي رينولدز

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