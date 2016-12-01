على طريقة الأفلام الهوليودية.. قاصر متزوجة سرقات راسها وها أشنو وقع ليها ﻿

عيش نهار تسمع خبار، والعديد من الأخبار التي نسمعها لم نعد نتعجب منها نظرا لتكرار الإبداع الذي يبدعه المجرمون وقطاع الطرق والمهربين وغيرهم، في تنفيذ جرائمهم وعملياتهم الإجرامية.

شوف تيفي



عيش نهار تسمع خبار، والعديد من الأخبار التي نسمعها لم نعد نتعجب منها نظرا لتكرار الإبداع الذي يبدعه المجرمون وقطاع الطرق والمهربين وغيرهم، في تنفيذ جرائمهم وعملياتهم الإجرامية.

ومن بين الأخبار الغريبة، فقد قضت المحكمة الابتدائية بالجديدة في حق قاصر متزوجة بثلاثة سنوات سجنا نافذا، وتعويض لزوجها تدفعه الزوجة وقدره مليوني سنتيم.

وقصة الزوجة الغريبة حسب مصدر مطلع، فإن القاصر فبركت عملية سرقة منزلها بعد أن جمعها اتفاق مع أحد الأشخاص الذي كانت تجمعه بها علاقة خارج إطار الزواج، وهي في نفس الوقت على ذمة شخص آخر، واتفقت معه على تكشيط الدار وسرقة مبلغ مالي مهم ومجوهرات وغيره، غير أن الأمن كشف خيوط هذه الجريمة الغريبة ليدين من خلالها الزوجة أولا ويستمر في البحث عن الآخرين.



