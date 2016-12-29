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عاجل وبالصورة.. مقتل مغربي بالرصاص في إيطاليا..وهذه هي التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 22:10 عاجل وبالصورة.. مقتل مغربي بالرصاص في إيطاليا..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
عاجل وبالصورة.. مقتل مغربي بالرصاص في إيطاليا..وهذه هي التفاصيل الصادمة
قام مجهولون اليوم الخميس، بقتل شاب مغربي بنواحي مدينة ريجوكالابريا، وذلك بإطلاق الرصاص عليه أمام منزله.

''شوف تيفي''

 

قام مجهولون اليوم الخميس، بقتل شاب مغربي بنواحي مدينة ريجوكالابريا، وذلك بإطلاق الرصاص عليه أمام منزله.

وحسب وكالة ''أنسا'' الإيطالية قبل قليل، فإن الضحية هو مهاجر مغربي يدعى ''طارق كاشا'' ويبلغ قيد حياته 34 سنة،وهو مقيم بمنطقة ريجو كالابريا ومتزوج من إيطالية منذ سنوات، موضحة بأن مجهولين تربصوا به أمام منزله الموجود على مستوى بقرية ''كاتونا''، وقاموا بإطلاق الرصاص عليه، قبل أن يفروا عبر سيارة إلى وجهة عير معلومة.

وأضافت الوكالة الإيطالية نقلا عن مصادر أمنية بأن الشرطة فتحت تحقيقا في قضية مقتل هذا المغربي، ولم تستبعد أن تكون إحدى عصابات الجرائم المنظمة متورطة في اغتياله لأسباب ما تزال مجهولة.

وذكر المصدر ذاته بأن المحققين،كشفوا بأن المهاجر المغربي كان يشتغل قيد حياته بإحدى المخابز بريجو كالابريا وارتبط في الفترة الأخيرة بعلاقات شخصية مع بعض العناصر ذات السوابق الإجرامية، مشيرة إلى أن الضحية كانت له سوابق عدلية بسيطة.

 

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المغرب شوف تيفي شاب مغربي منطقة ريجو إيطاليا عصابات إجرامية

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