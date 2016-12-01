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انفراد..بعد وفاته جدته: بدر هاري يتعرض لحادثة سير خطيرة بسلا..وها شنو وقع ليه

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 21:38 انفراد..بعد وفاته جدته: بدر هاري يتعرض لحادثة سير خطيرة بسلا..وها شنو وقع ليه | مجتمع
انفراد..بعد وفاته جدته: بدر هاري يتعرض لحادثة سير خطيرة بسلا..وها شنو وقع ليه
علمت ''شوف تيفي'' بأن البطل العالمي بدر هاري، تعرض اليوم الخميس، لحادثة سير خطيرة، خلال توجهه من مدينة القنيطرة صوب مدينة سلا لحضور جنازة جدته التي وافتها المنية أمس الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض.

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" بأن البطل العالمي بدر هاري، تعرض اليوم الخميس، لحادثة سير خطيرة، خلال توجهه من مدينة القنيطرة صوب مدينة سلا لحضور جنازة جدته التي وافتها المنية أمس الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سيارة خفيفة، كانت تقودها سيدة، اصطدمت بسيارة بدر هاري من نوع "مرسيديس" بقوة بمدخل مدينة سلا وبالتحديد بمدار طرقي، ما أسفر عن خسائر مادية بسيارته التي تهشمت.

وأضاف المصدر ذاته بأن بدر هاري ترك صديقه إلى جانب سيارته المهشمة من أجل القيام بالإجراءات القانونية المعمول بها خلال وقوع حوادث سير مشابهة، وأكمل طريقه صوب منزل جدته الراحلة بسيارة من نوع "بورشكابام" التي تعود ملكيتها لأحد أصدقائه لحضور جنازتها..

 

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المغرب شوف تيفي البطل العالمي بدر هاري سلا الجنازة

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