هام للمغاربة.. هذا هو يوم فاتح ربيع الثاني 1438 هـ ﻿

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الثاني لعام 1438 هـ هو بعد غد السبت 31 دجنبر 2016 م.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الثاني لعام 1438 هـ هو بعد غد السبت 31 دجنبر 2016 م.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول 1438هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 ربيع الأول 1438هـ الموافق لـ 29 دجنبر 2016، فلم يثبت لديها رؤيته.

وأوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأنها راقبت هلال شهر ربيع الثاني لعام 1438 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 ربيع الأول 1438 هـ موافق 29 دجنبر 2016 م، واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسحلة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته، وعليه فإن شهر ربيع الأول، يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر ربيع الثاني هو يوم السبت 31 دجنبر 2016 م.