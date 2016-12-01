أزمة دبلوماسية بعد طرد أمريكا 35 دبلوماسيا روسيا ﻿

كشف دبلوماسي أمريكي عن طرد 35 دبلوماسيا روسيا اليوم الخميس، مع إغلاق مجمعين روسيين بنيويورك وماريلاند ردا على حملة مضايقة ضد دبلوماسيين أمريكيين في موسكو.

شوف تيفي



كشف دبلوماسي أمريكي عن طرد 35 دبلوماسيا روسيا اليوم الخميس، مع إغلاق مجمعين روسيين بنيويورك وماريلاند ردا على حملة مضايقة ضد دبلوماسيين أمريكيين في موسكو.

وقال المسؤول الذى تحدث لرويترز شريطة عدم ذكر اسمه إن الولايات المتحدة أمهلت الدبلوماسيين الروس 72 ساعة لمغادرة البلاد، أن كل الدبلوماسيين الروس سيمنعون من دخول المجمعين بدءا من ظهر الجمعة.

وقال المسؤول لرويترز: ''الإجراءات تأتى ردا على مضايقة دبلوماسيين أمريكيين في روسيا وأنشطة لدبلوماسيين روس في أمريكا نراها ’لا تتسق’ مع الممارسات الدبلوماسية.''

وفى السياق ذاته قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما، إن الإجراءات ضد روسيا ''رد ضروري وملائم على مساعي الإضرار بالمصالح الأمريكية في انتهاك لقواعد السلوك الدولية الراسخة''.

وتابع أوباما، أن أنشطة سرقة البيانات وكشفها لابد وأنها أديرت على أعلى المستويات بالحكومة الروسية، مشيرا إلى أن أمريكا فرضت عقوبات على 9 كيانات وأفراد بينهم جهازا مخابرات روسيان و4 ضباط مخابرات و3 شركات قدمت دعما ماديا للمخابرات الروسية.





