 مثير وبالصور.. مول البندير داير مكانة غالية بزاااااااااف..وها شحال ديال الملايين دايرة ﻿
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مثير وبالصور.. مول البندير داير مكانة غالية بزاااااااااف..وها شحال ديال الملايين دايرة

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 21:12 مثير وبالصور.. مول البندير داير مكانة غالية بزاااااااااف..وها شحال ديال الملايين دايرة | ثقافة و فنون
مثير وبالصور.. مول البندير داير مكانة غالية بزاااااااااف..وها شحال ديال الملايين دايرة
نشر الفنان الشعبي عثمان مولين الملقب بمول البندير كما يطلق عليه على حسابه بالانستغرام، صورة له وهو يضع ساعة يدوية من نوع ''روليكس''.

"شوف تيفي"

 

 نشر الفنان الشعبي عثمان مولين الملقب بمول البندير كما يطلق عليه على حسابه بالانستغرام، صورة له وهو يضع ساعة يدوية  من نوع "روليكس".

وكتب مولين إلى جانب صورته تدوينة شكر من خلالها أحد المحلات التجارية التي منحته الساعة كهدية.

وبلغ سعر هذه الساعة كما يشير حساب على الانستغرام إلى أكثر من 9 آلاف دولار أي حوالي 10 ملايين سنتيم مغربية.

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المغرب شوف تيفي روليكس الانستغرام الساعة مول البندير

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