الرصاص بمدرسة تعليمية يستنفر الأجهزة الأمنية بتارودانت ﻿

قالت مصادر مطلعة، أن الأجهزة الأمنية بمدينة أولاد تايمة، حلت اليوم بمدرسة إبتدائية بعد عثور تلميذ على رصاصة حية قديمة داخل مؤسسة إبن رشد الإبتدائية بحي الشراردة بالمدينة التابعة ترابيا لعمالة

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قالت مصادر مطلعة، أن الأجهزة الأمنية بمدينة أولاد تايمة، حلت اليوم بمدرسة إبتدائية بعد عثور تلميذ على رصاصة حية قديمة داخل مؤسسة إبن رشد الإبتدائية بحي الشراردة بالمدينة التابعة ترابيا لعمالة تارودانت.

وكشفت مصادر محلية، عن العثور على رصاصة حية قديمة داخل مؤسسة ابن رشد الابتدائية بحي الشراردة بأولاد تايمة، حيث تفاجأ تلميذ بمحض الصدفة على رصاصة قديمة عليها آثار الصدأ وسط بعض المتلاشيات المتواجدة داخل ساحة المدرسة.

وحسب ذات المصادر، فقد قام التلميذ بتقديم الرصاصة للأستاذ الذي أخبر مدير المؤسسة الذي قام بإشعار السلطة المحلية و مصالح الأمن بأولاد تايمة التي انتقلت على الفور إلى عين المكان للبحث في مكان العثور على الرصاصة خوفا من تواجد ذخيرة حية أخرى.

هذا، وحلت المصالح الأمنية المختصة بجميع تلاوينها، لمعاينة الرصاصة التي ثم العثور عليها وفتح تحقيق حول النازلة للوقوف على ملابسات الموضوع، في حين تشير المعطيات الأولى أنها تعود لثمانينيات القرن الماضي.



