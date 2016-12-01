 الرصاص بمدرسة تعليمية يستنفر الأجهزة الأمنية بتارودانت ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

انفراد..بعد وفاته جدته: بدر هاري يتعرض لحادثة سير خطيرة بسلا..وها شنو وقع ليه | مجتمع

انفراد..بعد وفاته جدته: بدر هاري يتعرض لحادثة سير خطيرة بسلا..وها شنو وقع ليه

هام للمغاربة.. هذا هو يوم فاتح ربيع الثاني 1438 هـ | مجتمع

هام للمغاربة.. هذا هو يوم فاتح ربيع الثاني 1438 هـ

أزمة دبلوماسية بعد طرد أمريكا 35 دبلوماسيا روسيا | دولي

أزمة دبلوماسية بعد طرد أمريكا 35 دبلوماسيا روسيا

مثير وبالصور.. مول البندير داير مكانة غالية بزاااااااااف..وها شحال ديال الملايين دايرة | ثقافة و فنون

مثير وبالصور.. مول البندير داير مكانة غالية بزاااااااااف..وها شحال ديال الملايين دايرة

الرصاص بمدرسة تعليمية يستنفر الأجهزة الأمنية بتارودانت | مجتمع

الرصاص بمدرسة تعليمية يستنفر الأجهزة الأمنية بتارودانت

عاجل.. تأجيل الحسم في تشكيل الحكومة بطلب من بن كيران | بوليتيك

عاجل.. تأجيل الحسم في تشكيل الحكومة بطلب من بن كيران

هذا هو المكان الذي سيقضي فيه الملك محمد السادس ليلة رأس السنة | بوليتيك

هذا هو المكان الذي سيقضي فيه الملك محمد السادس ليلة رأس السنة

عاجل.. العنصر و أخنوش ببيت بن كيران لإعلان تشكيل الحكومة | بوليتيك

عاجل.. العنصر و أخنوش ببيت بن كيران لإعلان تشكيل الحكومة

هذا هو المسجد الذي سيؤدي فيه الملك محمد السادس صلاة الجمعة | بوليتيك

هذا هو المسجد الذي سيؤدي فيه الملك محمد السادس صلاة الجمعة

2017 سنة الأمل !!!

الرصاص بمدرسة تعليمية يستنفر الأجهزة الأمنية بتارودانت

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 21:07 الرصاص بمدرسة تعليمية يستنفر الأجهزة الأمنية بتارودانت | مجتمع
الرصاص بمدرسة تعليمية يستنفر الأجهزة الأمنية بتارودانت
قالت مصادر مطلعة، أن الأجهزة الأمنية بمدينة أولاد تايمة، حلت اليوم بمدرسة إبتدائية بعد عثور تلميذ على رصاصة حية قديمة داخل مؤسسة إبن رشد الإبتدائية بحي الشراردة بالمدينة التابعة ترابيا لعمالة

شوف تيفي


قالت مصادر مطلعة، أن الأجهزة الأمنية بمدينة أولاد تايمة، حلت اليوم بمدرسة إبتدائية بعد عثور تلميذ على رصاصة حية قديمة داخل مؤسسة إبن رشد الإبتدائية بحي الشراردة بالمدينة التابعة ترابيا لعمالة تارودانت.
وكشفت مصادر محلية، عن العثور على رصاصة حية قديمة داخل مؤسسة ابن رشد الابتدائية بحي الشراردة بأولاد تايمة، حيث تفاجأ تلميذ بمحض الصدفة على رصاصة قديمة عليها آثار الصدأ وسط بعض المتلاشيات المتواجدة داخل ساحة المدرسة.

وحسب ذات المصادر، فقد قام التلميذ بتقديم الرصاصة للأستاذ الذي أخبر مدير المؤسسة الذي قام بإشعار السلطة المحلية و مصالح الأمن بأولاد تايمة التي انتقلت على الفور إلى عين المكان للبحث في مكان العثور على الرصاصة خوفا من تواجد ذخيرة حية أخرى.

هذا، وحلت المصالح الأمنية المختصة بجميع تلاوينها، لمعاينة الرصاصة التي ثم العثور عليها وفتح تحقيق حول النازلة للوقوف على ملابسات الموضوع، في حين تشير المعطيات الأولى أنها تعود لثمانينيات القرن الماضي.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الرصاص العثور المتلاشيات التلميذ المؤسسة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

انفراد..بعد وفاته جدته: بدر هاري يتعرض لحادثة سير خطيرة بسلا..وها شنو وقع ليه | مجتمع

انفراد..بعد وفاته جدته: بدر هاري يتعرض لحادثة سير خطيرة بسلا..وها شنو وقع ليه

هام للمغاربة.. هذا هو يوم فاتح ربيع الثاني 1438 هـ | مجتمع

هام للمغاربة.. هذا هو يوم فاتح ربيع الثاني 1438 هـ

عاجل وبالصور.. استنفار أمني وسط مدينة الدار البيضاء..وها شنو واقع | مجتمع

عاجل وبالصور.. استنفار أمني وسط مدينة الدار البيضاء..وها شنو واقع

صادم :بالفيديو والصور..احتجاز مغربية من طرف زوجها المصري الصعيدي في شقة بالقاهرة بعد شهرين على زواجها :عتقوني غادي يقتلني | مجتمع

صادم :بالفيديو والصور..احتجاز مغربية من طرف زوجها المصري الصعيدي في شقة بالقاهرة بعد شهرين على زواجها :''عتقوني غادي يقتلني''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تجار بمراكش مشا عندهم الملك..ها شنو قالو منين شافوه و سلم عليهم (فيديو) | خارج البلاطو
منذ 7 دقائق

تجار بمراكش مشا عندهم الملك..ها شنو قالو منين شافوه و سلم عليهم (فيديو)

مالك مقلق: حارسة سيارات بالبيضاء حيدوليها البلاصة ومعندهاش باش توكل ولادها..شوفو قصتها | خارج البلاطو

مالك مقلق: حارسة سيارات بالبيضاء حيدوليها البلاصة ومعندهاش باش توكل ولادها..شوفو قصتها

أخنوش بعد لقاء بنكيران..المشاورات ديالنا مع رئيس الحكومة كانت إيجابية و أجلنا القرار لهذه الأسباب | خارج البلاطو

أخنوش بعد لقاء بنكيران..المشاورات ديالنا مع رئيس الحكومة كانت إيجابية و أجلنا القرار لهذه الأسباب

شاهد لحظة وصول أخنوش و العنصر لمنزل بنكيران | خارج البلاطو

شاهد لحظة وصول أخنوش و العنصر لمنزل بنكيران

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

انفراد..بعد وفاته جدته: بدر هاري يتعرض لحادثة سير خطيرة بسلا..وها شنو وقع ليه | مجتمع
منذ 28 دقيقة

انفراد..بعد وفاته جدته: بدر هاري يتعرض لحادثة سير خطيرة بسلا..وها شنو وقع ليه

هام للمغاربة.. هذا هو يوم فاتح ربيع الثاني 1438 هـ | مجتمع

هام للمغاربة.. هذا هو يوم فاتح ربيع الثاني 1438 هـ

أزمة دبلوماسية بعد طرد أمريكا 35 دبلوماسيا روسيا | دولي

أزمة دبلوماسية بعد طرد أمريكا 35 دبلوماسيا روسيا

مثير وبالصور.. مول البندير داير مكانة غالية بزاااااااااف..وها شحال ديال الملايين دايرة | ثقافة و فنون

مثير وبالصور.. مول البندير داير مكانة غالية بزاااااااااف..وها شحال ديال الملايين دايرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.