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عاجل.. تأجيل الحسم في تشكيل الحكومة بطلب من بن كيران

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 20:27 عاجل.. تأجيل الحسم في تشكيل الحكومة بطلب من بن كيران | بوليتيك
عاجل.. تأجيل الحسم في تشكيل الحكومة بطلب من بن كيران
إنتهى قبل قليل اللقاء الذي جمع كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش والأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، بمنزل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران دون الوصول إلى إتفاق نهائي

شوف تيفي

إنتهى قبل قليل اللقاء الذي جمع كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش والأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، بمنزل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران دون الوصول إلى إتفاق نهائي لتشكيل الحكومة.

وطالب بن كيران كل من أخنوش والعنصر، إعطاءه بعض الوقت للعودة إلى أمانته العامة لحسم الموقف من بعض الإشكالات التي طرحت في اللقاء خاصة بما يصفه أخنوش ولعنصر بالإنسجام الحكومي.

وكشف عزيز أخنوش عقب اللقاء في تصريح مقتضب عن إنعقاد لقاء قريب قادم بين مع رئيس الحكومة لإيجاد الحلول وتقارب الرؤى حول بعض المشاكل التي مازالت عالقة لإعلان التحالف الحكومي المقبل.

هذا، وكان في إستقبال الزعيمين السياسيين أمام المنزل الخاص لرئيس الحكومة بحي الليمون بالرباط، فريد تيتي السائق الخاص لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.


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