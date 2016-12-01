هذا هو المكان الذي سيقضي فيه الملك محمد السادس ليلة رأس السنة ﻿

من المحتمل أن يقضي الملك محمد السادس عطلة نهاية السنة الجاري بمدينة مراكش التي حل بها الأسبوع الماضي، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''كش 24'' المراكشي قبل قليل.

"شوف تيفي"

من المحتمل أن يقضي الملك محمد السادس عطلة نهاية السنة الجاري بمدينة مراكش التي حل بها الأسبوع الماضي، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "كش 24" المراكشي قبل قليل.

وفي حال اختيار الملك محمد السادس لمدينة مراكش لقضاء عطلة نهاية السنة، فإن المدينة الحمراء ستكون ثاني مدينة مغربية، اختارها الملك لقضاء هذه المناسبة، بعد أن حل بمدينة إفران نهاية سنة 2012.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، اختار في السنوات الماضية قضاء ليلة رأس السنة في بعض الدول الأجنبية مثل فرنسا وهونغ كونغ وتركيا.



