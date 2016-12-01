عاجل.. العنصر و أخنوش ببيت بن كيران لإعلان تشكيل الحكومة ﻿

حل في هذه اللحظات كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش والأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، بمنزل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.

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حل في هذه اللحظات كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش والأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، بمنزل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.

وكان في إستقبال الزعيمين السياسيين أمام المنزل الخاص لرئيس الحكومة بحي الليمون بالرباط، فريد تيتي السائق الخاص لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.

ويرتقب أن يعلن عزيز أخنوش وامحند العنصر عقب اللقاء دخولهما في التحالف الحكومي المقبل، إن تم الإتفاق مع رئيس الحكومة حول بعض النقاط.

هذا، ولم يكن منتظرا حضور رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار مصحوبا بالأمين العام لحزب الحركة الشعبية، حيث كانت أغلب المؤشرات السابقة عن لقاء ثاني بين اخنوش وبن كيران، قبل لقاء باقي الزعماء السياسيين الآخرين.