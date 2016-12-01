هذا هو المسجد الذي سيؤدي فيه الملك محمد السادس صلاة الجمعة ﻿

من المنتظر أن يؤدي الملك محمد السادس، صلاة يوم غد الجمعة، بمسجد الكتبية التاريخي بمراكش.

"شوف تيفي"



من المنتظر أن يؤدي الملك محمد السادس، صلاة يوم غد الجمعة، بمسجد الكتبية التاريخي بمراكش.

وكان الملك محمد السادس، قد أدى صلاة الجمعة الأسبوع الماضي بمسجد النصر بمدينة مراكش، التي حل بها قبل أيام ودشن فيها مجموعة من المشاريع التنموية.

وحسب مصادر مراكشية فإن الملك محمد السادس من المحتمل أن يدشن غدا الجمعة، محطة للمياه العادمة بمنطقة تمصلوحت.



