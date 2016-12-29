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عاجل وبالصور.. استنفار أمني وسط مدينة الدار البيضاء..وها شنو واقع

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 19:12 عاجل وبالصور.. استنفار أمني وسط مدينة الدار البيضاء..وها شنو واقع | مجتمع
عاجل وبالصور.. استنفار أمني وسط مدينة الدار البيضاء..وها شنو واقع
تعرف ساحة ماريشال بمدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبير، وذلك من أجل تأمين الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها أساتذة البرنامج الحكومي 10آلاف إطار.

''شوف تيفي''

تعرف ساحة ماريشال بمدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبير، وذلك من أجل تأمين الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها أساتذة البرنامج الحكومي 10آلاف إطار.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الساحة تعرف تواجد العشرات من رجال الشرطة بمختلف أشكالهم، وذلك لمنع وقوع أي تجاوزات في هذه الوقفة.

وأضاف المصدر ذاته بأن الدقائق المقبلة ستعرف انطلاق هذه الوقفة التي من المحتمل أن يتم تأجيلها، نظرا لعدم وجود مؤشرات تؤكد تجمع الأساتذة المحتجين الراغبين في إدماجهم بالوظيفة العمومية.

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المغرب شول تيفي ساحة ماريشال استنفار أمني الوقفة البرنامج الحكومي الشرطة

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