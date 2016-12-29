عاجل وبالصور.. استنفار أمني وسط مدينة الدار البيضاء..وها شنو واقع ﻿

''شوف تيفي''
تعرف ساحة ماريشال بمدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبير، وذلك من أجل تأمين الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها أساتذة البرنامج الحكومي 10آلاف إطار.
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الساحة تعرف تواجد العشرات من رجال الشرطة بمختلف أشكالهم، وذلك لمنع وقوع أي تجاوزات في هذه الوقفة.
وأضاف المصدر ذاته بأن الدقائق المقبلة ستعرف انطلاق هذه الوقفة التي من المحتمل أن يتم تأجيلها، نظرا لعدم وجود مؤشرات تؤكد تجمع الأساتذة المحتجين الراغبين في إدماجهم بالوظيفة العمومية.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.