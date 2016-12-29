خطير وبالصور..مقدم برنامج في دوزيم تْلقى ليه شفار هاز جنوية فكازا.. وها شو وقع ليه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن مقدم برنامج سابق على القناة الثانية ''دوزيم'' تعرض للسرقة، على يد لص مسلح بمدية من الحجم الكبير.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن مقدم برنامج سابق على القناة الثانية "دوزيم" تعرض للسرقة، على يد لص مسلح بمدية من الحجم الكبير.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الضحية وخلال خروجه من مطعم وسط مدينة الدار البيضاء، قبل ثلاثة أيام، تفاجأ بلص وهو يعترض سبيله ويسرق هاتفه النقال ومبلغا ماليا كان بحوزته.

وأضاف المصدر ذاته بأن الضحية، شاهد اللص في الساعات الأولى من اليوم الخميس، بالقرب من نفس المطعم ليسارع إلى إبلاغ الشرطة القضائية التي حلت بعين المكان، وقامت باعتقال المعني بالأمر ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.