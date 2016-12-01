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انفراد.. سعد المجرد واثق من براءته وهذه هي حالته من داخل سجن فلوري قبل حلول رأس السنة

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 18:32 انفراد.. سعد المجرد واثق من براءته وهذه هي حالته من داخل سجن فلوري قبل حلول رأس السنة | ثقافة و فنون
انفراد.. سعد المجرد واثق من براءته وهذه هي حالته من داخل سجن فلوري قبل حلول رأس السنة
كشف إبراهيم الراشيدي محامي الفنان المغربي سعد المجرد بأنه، قام بزيارة اليوم الخميس، للفنان المغربي بسجن فلوري، موضحا بأنه بحالة جيدة وبخير، لينفي بذلك ما تداولته بعض المواقع الإخبارية التي نشرت

''شوف تيفي'':

كشف إبراهيم الراشيدي محامي الفنان المغربي سعد المجرد بأنه، قام بزيارة اليوم الخميس، للفنان المغربي بسجن فلوري، موضحا بأنه بحالة جيدة وبخير، لينفي بذلك ما تداولته بعض المواقع الإخبارية التي نشرت إشاعات تفيد بتدهور حالته الصحية والنفسية.

وقال الراشيدي في اتصال له مع ''شوف تيفي'' بأن سعد المجرد في حالة صحية جيدة، وهو متأكد من براءته من التهم التي وجهتها له الفتاة الفرنسية لورا بريول.

وأوضح المحامي المغربي بأنه جد متفائل بخصوص حصول سعد المجرد على السراح المؤقت بعد جلسة يوم غد الجمعة.

 

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المغرب شوف تيفي سعد المجرد الفرنسية لورا بريول المواقع الإخبارية

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