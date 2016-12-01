نوفل شباط يبعث الدفء في جماعة ابرارحة ﻿

في الوقت الذي كانت فيه جماعة ''ابرارحة'' في حاجة ماسة لسوق جماعي، يغني الساكنة عناء التنقل لمسافات إلى أسواق مجاورة، صادق المجلس الترابي للجماعة أمس الأربعاء 28 دجنبر الجاري، تحت رئاسة النائب

شوف تيفي



في الوقت الذي كانت فيه جماعة ''ابرارحة'' في حاجة ماسة لسوق جماعي، يغني الساكنة عناء التنقل لمسافات إلى أسواق مجاورة، صادق المجلس الترابي للجماعة أمس الأربعاء 28 دجنبر الجاري، تحت رئاسة النائب البرلماني ورئيس مجلس الجماعة نوفل شباط، خلال دورته الاستثنائية لشهر دجنبر على إحداث سوق جماعي ببني امحمد بتراب جماعة ابرارحة، تماشيا مع احتياجات الساكنة.

وحسب مصدرنا بالجماعة، صادق المجلس أيضا على طلب الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي، مبلغا ماليا قدره 13 مليون درهم بهدف تعزيز البنية التحتية للجماعة، وذلك باقتناء شاحنة وجرافة وسيارتين للنقل المدرسي وأخرىمن نوع ''بيكوب''، بالإضافة إلى تعزيز البنية الطرقية بتشييد طرق جديدة تصل إلى 30 كيلومتر، وبناء قنطرتين إلى جانب تشييد السوق الأسبوعي ببني امحمد.

هذا وصادق المجلس أيضا، وقف المصدر ذاته، على كراء مرافق السوق الأسبوعي لخميس لبرارحة، مع إلغاء قرار المجلس رقم 04 بتاريخ 05 فبراير 2016 في شقه المتعلق ببيع سيارة الإسعاف وتحويلها إلى سيارة للخدمات بسعة تسعة مقاعد.

ويتابع المصدر، أن نوفل شباط، البرلماني ورئيس مجلس الجماعة، ترأس اجتماع للهيئة المحلية بجماعة ابرارحة، قبل أن يصادق الحضور في نهاية الاجتماع على تخصيص مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم لاقتناء شاحنة صهريجية بسعة 7,5 طن لتزويد الجماعة بالماء الصالح للشرب.





