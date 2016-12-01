المندوبية العامة لإدارة السجون تخرج بتوضيح بخصوص معاناة بعض السجناء من مشاكل نفسية بسبب ظروف اعتقالهم ﻿

خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتوضيح بخصوص ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول معاناة بعض السجناء من مشاكل نفسية بسبب ظروف اعتقالهم.

"شوف تيفي"

خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتوضيح بخصوص ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول معاناة بعض السجناء من مشاكل نفسية بسبب ظروف اعتقالهم.

وحسب بلاغ توصلت "شوف تيفي" به فإن المندوبية، أكدت بأنه وخلافا لما نشر في بعض وسائل الإعلام، فإن الحالة الصحية والنفسية للسجينين (أ.س) و (ع.ب) المتواجدين على التوالي بالسجن المحلي تولال 2 و السجن المركزي مول البركي "عادية ومستقرة"، وذلك حسب التقارير الطبية، مضيفة بأن السجينان يستتفيدان من البرامج التأهيلية التي تسطرها المؤسستان السجنيتان اللتان يتواجدان بها.

وأوضحت المندوبية في بلاغها بأن محاولة الربط بين الحالة الصحية للنزلاء وتطبيق نظام التصنيف هو ربط مغرض لأنها تبنت مبدأ التصنيف لكافة النزلاء دون تمييز بينهم، وذلك انطلاقا من العديد من الاعتبارات الموضوعية المرتبطة بتدبير المؤسسات السجنية، ومن أجل تجاوز مجموعة من الاختلالات التي تم تسجيلها بناء على تشخيص دقيق لطريقة تدبير تلك المؤسسات، مع الاشارة الى أن هذا النظام لا علاقة له بأي تجارب أجنبية، كما أوضحت في بلاغات سابقة.