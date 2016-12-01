انفراد وبالفيديو.. محامي لمجرد متفائل بحصول ''المعلم'' على السراح المؤقت ويكشف لـ ''شوف تيفي'' عن أهم وثيقة سيتم الإدلاء بها في جلسة الجمعة ﻿

"شوف تيفي"
أكد إبراهيم الراشيدي محامي سعد المجرد، أنه متفائل جدا بحصول الفنان المغربي على السراح المؤقت خلال الجلسة التي ستنعقد صباح غد الجمعة.
وقال الراشيدي في تصريح هاتفي لشوف تيفي، بأنه سيقوم إلى جانب الهيئة المدافعة عن المجرد بتقديم شهادة أو وثيقة الحفظ الخاصة بقضية الفنان بالولايات المتحدة الأمريكية التي تم الحسم فيها نهائيا، بالإضافة إلى مجموعة من الدفوعات التي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في معانقة المجرد للحرية.
وأضاف الراشيدي بأن هيئة الدفاع عن المجرد ،تضم إلى جانبه ، المحاميين جان جاك فديدا وعائشة الراشيدي وأرشيبان سيرون ونائب المحامي موريتي.
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