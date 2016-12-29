فضيحة وبالصورة.. زعيم سياسي معروف يزور ''مشعوذ'' في ساحة جامع الفنا بمراكش ﻿

نشر اليوم الخميس، الزعيم السياسي اللبناني وليد جنبلاط، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، صورة له رفقة زوجته خلال تواجده بمدينة مراكش وبالتحديد بساحة جامع الفنا.

"شوف تيفي"

نشر اليوم الخميس، الزعيم السياسي اللبناني وليد جنبلاط، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة له رفقة زوجته خلال تواجده بمدينة مراكش وبالتحديد بساحة جامع الفنا.

وكتب جنبلاط في تغريدته إلى جانب الصورة " في ساحة الفناء في مراكش أكد لنا ساحر معروف بأن اللقاء الديمقراطي أعطى الثقة بالإجماع".

وفور نشره لهذه الصورة والتغريدة، تفاعل النشطاء بصفحة جنبلاط، حيث وجه العديد منهم انتقادات لاذعة للزعيم السياسي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني لاعترافه بوجود سحرة بساحة جامع الفنا، في حين عبر آخرون عن استغرابهم الشديد لاستعانة بعض القادة السياسيين بالسحرة والمشعوذين.