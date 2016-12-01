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حميد شباط يحل ضيفا على برنامج في القناة الرسمية لموريتانيا

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 17:23 حميد شباط يحل ضيفا على برنامج في القناة الرسمية لموريتانيا | بوليتيك
حميد شباط يحل ضيفا على برنامج في القناة الرسمية لموريتانيا
بعد الإنفراج بين المغرب وموريتانيا بعد سوء فهم وتأويل تصريح للأمين العام لحزب الإستقلال، يحل عشية اليوم حميد شباط زعيم حزب الإستقلال مباشرة في برنامج الحدث الأبرز على القناة الوطنية الموريتانية.

شوف تيفي

بعد الإنفراج بين المغرب وموريتانيا بعد سوء فهم وتأويل تصريح للأمين العام لحزب الإستقلال، يحل عشية اليوم حميد شباط زعيم حزب الإستقلال مباشرة في برنامج الحدث الأبرز على القناة الوطنية الموريتانية.

ويعتبر برنامج ''الحدث الأبرز'' الذي تبثه القناة الرسمية والوطنية بموريتانيا، أحد البرامج الساخنة التي تعنى بالشؤون البارزة التي تعرفها موريتانيا، حيث سيثم مناقشة التطورات الأخيرة بعد تصريحات حميد شباط وزيارة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران والوزير المنتدب في وزارة الخارجية ناصر بوريطة.

وسيبث البرنامج الذي سيشهد حضور محللين سياسيين موريتانيين والأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط، على الساعة التاسعة مساء من يومه الخميس بالتوقيت الموريتاني، الثامنة مساء بالتوقيت المغربي .


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