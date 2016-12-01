بطلب من شباط ..شبيبة الاستقلال تلغي وقفة احتجاجية ضد مزوار أمام وزارة الخارجية ﻿

عاد المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية ليعلن إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كان يعتزم تنظيمها يوم الجمعة 30 دجنبر 2016 أمام مبنى وزارة الخارجية. وجاء هذا القرار،

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عاد المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية ليعلن إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كان يعتزم تنظيمها يوم الجمعة 30 دجنبر 2016 أمام مبنى وزارة الخارجية. وجاء هذا القرار، حسب ما أعلنت عنه شبيبة الحزب في بلاغ لها بطلب من الأمين العام حميد شباط. بالمقابل دعا المكتب التنفيذي إلى التعبئة لإنجاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب المزمع عقدها يوم السبت 31 دجنبر 2016، إبتداء من الساعة التاسعة صباحا. وكانت الشبيبة تعتزم تنظيم الوقفة للاحتجاج على ما اعتبرته مسا بشخص الأمين العام لحزب الميزان، من خلال بلاغ أشر عليه وزير الخارجية صلاح الدين مزوار.