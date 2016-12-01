 بطلب من شباط ..شبيبة الاستقلال تلغي وقفة احتجاجية ضد مزوار أمام وزارة الخارجية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل...محامون وبرلمانيون من العدالة والتنمية يزورون معتقلا بشبيبة البيجيدي لدى البسيج | بوليتيك

عاجل...محامون وبرلمانيون من العدالة والتنمية يزورون معتقلا بشبيبة ''البيجيدي '' لدى ''البسيج''

عاجل:محامي سعد لمجرد غايدوز احتفالات رأس السنة فمراكش | ثقافة و فنون

عاجل:محامي سعد لمجرد غايدوز احتفالات رأس السنة فمراكش

هام للسائقين بالمغرب..هذا ما قررته وزارة التجهيز والنقل بخصوص رخصة السياقة..ها شحال ديال الفلوس غادي تعطيو | بوليتيك

هام للسائقين بالمغرب..هذا ما قررته وزارة التجهيز والنقل بخصوص رخصة السياقة..ها شحال ديال الفلوس

رب ضارة نافعة...موريتانيا تعين سفيرا لها بالمغرب بعد خمس سنوات | بوليتيك

رب ضارة نافعة...موريتانيا تعين سفيرا لها بالمغرب بعد خمس سنوات

يا ربي السلامة..مسن شرمل العشيقة ديالو في جردة بالمحمدية ونتاحر..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..مسن شرمل العشيقة ديالو في جردة بالمحمدية ونتاحر..وهذه هي التفاصيل الصادمة

شباط يختار التصعيد ضد قياديين في حزب الميزان خرجوا عن الصف.. | بوليتيك

شباط يختار التصعيد ضد قياديين في حزب الميزان خرجوا عن الصف..

صادم :بالفيديو والصور..احتجاز مغربية من طرف زوجها المصري الصعيدي في شقة بالقاهرة بعد شهرين على زواجها :عتقوني غادي يقتلني | مجتمع

صادم :بالفيديو والصور..احتجاز مغربية من طرف زوجها المصري الصعيدي في شقة بالقاهرة بعد شهرين على

عاجل:هذا هو سبب إجراء ابتسام تسكت عملية جراحية عاجلة | ثقافة و فنون

عاجل:هذا هو سبب إجراء ابتسام تسكت عملية جراحية عاجلة

عاجل :أولى الصور من تشييع جنازة جدة بدر هاري بسلا | مجتمع

عاجل :أولى الصور من تشييع جنازة جدة بدر هاري بسلا

2017 سنة الأمل !!!

بطلب من شباط ..شبيبة الاستقلال تلغي وقفة احتجاجية ضد مزوار أمام وزارة الخارجية

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 16:58 بطلب من شباط ..شبيبة الاستقلال تلغي وقفة احتجاجية ضد مزوار أمام وزارة الخارجية | بوليتيك
بطلب من شباط ..شبيبة الاستقلال تلغي وقفة احتجاجية ضد مزوار أمام وزارة الخارجية
عاد المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية ليعلن إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كان يعتزم تنظيمها يوم الجمعة 30 دجنبر 2016 أمام مبنى وزارة الخارجية. وجاء هذا القرار،

شوف تيفي
عاد المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية ليعلن إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كان يعتزم تنظيمها يوم الجمعة 30 دجنبر 2016 أمام مبنى وزارة الخارجية. وجاء هذا القرار، حسب ما أعلنت عنه شبيبة الحزب في بلاغ لها بطلب من الأمين العام حميد شباط. بالمقابل دعا المكتب التنفيذي إلى التعبئة لإنجاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب المزمع عقدها يوم السبت 31 دجنبر 2016، إبتداء من الساعة التاسعة صباحا. وكانت الشبيبة تعتزم تنظيم الوقفة للاحتجاج على ما اعتبرته مسا بشخص الأمين العام لحزب الميزان، من خلال بلاغ أشر عليه وزير الخارجية صلاح الدين مزوار.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بطلب من شباط ..شبيبة الاستقلال تلغي وقفة احتجاجية ضد مزوار أمام وزارة الخارجية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل...محامون وبرلمانيون من العدالة والتنمية يزورون معتقلا بشبيبة البيجيدي لدى البسيج | بوليتيك

عاجل...محامون وبرلمانيون من العدالة والتنمية يزورون معتقلا بشبيبة ''البيجيدي '' لدى ''البسيج''

هام للسائقين بالمغرب..هذا ما قررته وزارة التجهيز والنقل بخصوص رخصة السياقة..ها شحال ديال الفلوس غادي تعطيو | بوليتيك

هام للسائقين بالمغرب..هذا ما قررته وزارة التجهيز والنقل بخصوص رخصة السياقة..ها شحال ديال الفلوس غادي تعطيو

رب ضارة نافعة...موريتانيا تعين سفيرا لها بالمغرب بعد خمس سنوات | بوليتيك

رب ضارة نافعة...موريتانيا تعين سفيرا لها بالمغرب بعد خمس سنوات

شباط يختار التصعيد ضد قياديين في حزب الميزان خرجوا عن الصف.. | بوليتيك

شباط يختار التصعيد ضد قياديين في حزب الميزان خرجوا عن الصف..

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

احتجاز مغربية من طرف زوجها المصري الصعيدي في شقة بالقاهرة بعد شهرين على زواجها | تسجيلات صوتية
منذ 51 دقيقة

احتجاز مغربية من طرف زوجها المصري الصعيدي في شقة بالقاهرة بعد شهرين على زواجها

تاجر بسوق الملاح بمراكش..جا عندي الملك و سولني على الحركة كيدايرة وهاشنو وقع من بعد | خارج البلاطو

تاجر بسوق الملاح بمراكش..جا عندي الملك و سولني على الحركة كيدايرة وهاشنو وقع من بعد

بالفيديو..مضاربة بين رجل و مرتو فالعرس ديالهم..شوفو أشنو وقع‎ | زووم

بالفيديو..مضاربة بين رجل و مرتو فالعرس ديالهم..شوفو أشنو وقع‎

طريقة عمل بث مباشر في الإنستغرام | زووم

طريقة عمل بث مباشر في الإنستغرام

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بطلب من شباط ..شبيبة الاستقلال تلغي وقفة احتجاجية ضد مزوار أمام وزارة الخارجية | بوليتيك
منذ 2 دقائق

بطلب من شباط ..شبيبة الاستقلال تلغي وقفة احتجاجية ضد مزوار أمام وزارة الخارجية

عاجل...محامون وبرلمانيون من العدالة والتنمية يزورون معتقلا بشبيبة البيجيدي لدى البسيج | بوليتيك

عاجل...محامون وبرلمانيون من العدالة والتنمية يزورون معتقلا بشبيبة ''البيجيدي '' لدى ''البسيج''

عاجل:محامي سعد لمجرد غايدوز احتفالات رأس السنة فمراكش | ثقافة و فنون

عاجل:محامي سعد لمجرد غايدوز احتفالات رأس السنة فمراكش

هام للسائقين بالمغرب..هذا ما قررته وزارة التجهيز والنقل بخصوص رخصة السياقة..ها شحال ديال الفلوس غادي تعطيو | بوليتيك

هام للسائقين بالمغرب..هذا ما قررته وزارة التجهيز والنقل بخصوص رخصة السياقة..ها شحال ديال الفلوس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.