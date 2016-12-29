عاجل...محامون وبرلمانيون من العدالة والتنمية يزورون معتقلا بشبيبة ''البيجيدي '' لدى ''البسيج'' ﻿

توصل أربعة محامين ينتمون لحزب العدالة والتنمية، بترخيص من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، للإتصال وزيارة أحد شبيبة ''البيجيدي '' المعتقلين رهن تدابير الحراسة النظرية لدى المكتب

شوف تيفي



توصل أربعة محامين ينتمون لحزب العدالة والتنمية، بترخيص من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، للإتصال وزيارة أحد شبيبة ''البيجيدي '' المعتقلين رهن تدابير الحراسة النظرية لدى المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا.

وحسب رد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط الذي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه، فالنيابة العامة لا ترى مانعا من الإتصال بأحد الشبيبة المعتقلين والمسمى ''عبد الإله حمدوشي''، الموضوع تحت تدابير الحراسة النظرية لدى المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا.

وأفادت مصادر مطلعة، أن كل من البرلمانيين السابقين عبد الصمد الإدريسي ومحمد مكراز والمحاميين على التوالي بهيئة مكناس وأكادير بالإضافة إلى المحامي سعيد النقرة بهيئة الرباط، سيلتقون المعتقل في هذه اللحظات، حيث ثم الإتفاق على زيارة الموقوف على إثر التحقيقات التي يجريها المكتب للمشيدين بالإرهاب.

من جهة ثانية، كشفت مصادر خاصة ''لشوف تيفي'' أن ثلاثة محامين سيزورون الموضوع رهن تدابير الحراسة النظرية لدى ''مكتب البسيج'' ، حيث وصل عدد الموقوفين لحد اليوم خمسة أعضاء من شبيبة البيجيدي للإشتباه في إشادتهم على صفحاتهم الفايسبوكية ''بمقتل السفير الروسي بتركيا''.

هذا، وسبق لبلاغ مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، أن أكد بكون الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي، لذلك فقد تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين، وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم.