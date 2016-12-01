عاجل:محامي سعد لمجرد غايدوز احتفالات رأس السنة فمراكش ﻿

شوف تيفي:
كشفت وسائل إعلام فرنسية، أن محامي الفنان المغربي سعد لمجرد ''جون جاك فديدا'' سيحل بمدينة مراكش لقضاء احتفالات رأس السنة بالمغرب.
من جانبه أكد الموقع الجهوي ''كش''24 أن المحامي سيحتفل بحلول السنة الميلادية الجديدة بمدينة مراكش.
و كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي''، سيتم عقد جلسة خاصة يوم غد الجمعة ،بقصر العدالة لاستئناف الحكم و تمكين سعد لمجرد من السراح المؤقت.
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